Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Versuchter Automatenaufbruch

Bocholt (ots)

Aufbrechen wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Zigarettenautomaten in Bocholt-Mussum. Die Täter richteten Sachschaden am Gerät an. Zu einem Diebstahl aus dem Inneren kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Tat ereignete sich an der Brinkstegge. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

