Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in der Nordseepassage in Wilhelmshaven - Couragierter Zeuge eilt zur Hilfe - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizei gegen 19.00 Uhr Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nordseepassage in Wilhelmshaven.

Vor Ort trafen die Beamten auf das 21-jährige Opfer, das angab, von einer fünfköpfigen Gruppe von ihm nicht bekannten Männern nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Passage körperlich angegangen worden zu sein. Erst nachdem ein couragierter Zeuge zur Hilfe eilte, ließen die Personen von dem Opfer ab und flüchteten. Die Männer seien alle in etwa zwischen 20-25 Jahre alt gewesen.

Das Opfer wurde mit erheblichen Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Die Polizei lobt das couragierte Verhalten des Zeugen und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu den Personen machen können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell