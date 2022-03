Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Thomasberg: Unbekannter bei Wohnungseinbruch überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Königswinter (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Mittwochabend (02.03.2022) in ein Einfamilienhaus im Auweg in Thomasberg eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der mutmaßliche Einbrecher zur Tatzeit in den hinter dem Haus gelegenen Garten und hebelte die dortige Terrassentüre auf. Im Haus wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Gegen 19:55 Uhr wurde eine Nachbarin auf die Situation aufmerksam, da eine Alarmanlage ausgelöst hatte. Der Mann flüchtete daraufhin durch den Garten vom Grundstück und lief in Richtung Strücher Weg oder Rosenaustraße davon. Was genau bei dem Einbruch entwendet wurde, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Nach bisherigen Feststellungen kann der Tatverdächtige als etwa 1,70-1,80 m groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt sowie mit blauer Jeans und grauer Oberbekleidung beschrieben werden. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu seiner Feststellung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell