Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Mit dunklem BMW Unfallschaden verursacht

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend war der KIA an der Straße "Zum Schussenursprung" geparkt. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein dunkler 3er BMW oder 2er Coupé zu dicht an dem Auto vorbei. Dabei verursachte der Fahrer einen Schaden entlang der linken Seite in Höhe von ca. 3.000EUR. Der rechte Spiegel des BMW wurde ebenfalls abgerissen. Der verantwortliche Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

