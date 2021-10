Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211010 - 1227 Frankfurt-Dornbusch: Auto gerät während der Fahrt in Brand

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von gestern auf heute (10. Oktober 2021) geriet ein Auto auf der Jean-Monnet-Straße während des Fahrens aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt.

Eine 60-jährige Frau befuhr als einzige Fahrzeuginsassin gegen 03:45 Uhr die Jean-Monnet-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und nahm dabei einen Brandgeruch wahr. Sie stoppte daher das Fahrzeug kurz vor der kreuzenden Hügelstraße und stieg aus diesem aus. Nach dem Aussteigen bemerkte sie eine zunehmende Rauchentwicklung aus dem Bereich des Motorraums, bis der Pkw letztlich in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb von kurzer Zeit löschen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur konkreten Brandursache und zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell