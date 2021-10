Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211008 - 1224 Frankfurt-Preungesheim: Dreiste Täterinnen begehen Trickdiebstahl - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (07.10.2021) haben sich mehrere Täterinnen unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 78-jährigen Frau verschafft und haben anschließend mitsamt Diebesgut die Flucht ergriffen.

Gegen 17.15 Uhr klingelte es in der Straße An der Wolfsweide bei der 78-jährigen Frau an der Tür. Drei Frauen gaben sich als Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes aus, um so in die Wohnung der Dame zu gelangen; mit Erfolg. Dort schoben sie die Dame ins Wohnzimmer, verdeckten den Türrahmen mit einem Tuch, um der 78-Jährigen die Sicht in den Flur zu versperren und ergriffen nur wenig später mitsamt Diebesgut die Flucht.

Zwei der drei Täterinnen können wie folgt beschrieben werden: 1. Täterin: weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, pralles Gesicht, schwarze Augen, schwarze Haare, kräftige Statur 2. Täterin: weiblich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, pralles Gesicht, schwarze Augen, kräftige Statur Eine der beiden Täterinnen soll dunkel und eine weitere bunt bekleidet gewesen sein.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Täterinnen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

