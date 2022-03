Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Gescheiterter Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Leimen (ots)

Am Dienstagnacht kam es gegen 2:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Rathausstraße. Ein Unbekannter war auf bislang unbekannte Weise in die Gaststätte eingedrungen und entfernte sich unbemerkt - jedoch unverrichteter Dinge. Lediglich ein Küchenmesser, mit welchem Kabel durchtrennt wurden, ließ der Eindringling mitgehen. Ein Sachschaden war an der Gaststätte ebenso wenig entstanden. Ersten Erkenntnissen nach, sei der Einbrecher groß, mit einer schlanken Körperstatur. Während der Tatausführung trug dieser eine Maske, Mütze sowie Überzieher an seinen Schuhen. Der Polizeiposten Leimen nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnr. 06224/ 1749-0, bei den ermittelnden Beamtinnen und Beamten zu melden. Auch das Polizeirevier Wiesloch nimmt Hinweise unter der Telefonnr. 06222/ 5709-0 entgegen.

