Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Schmuck aus Auto entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Autos und Schaufensterscheibe beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Poststraße drei Autos sowie die Schaufensterscheibe eines Friseursalons mutwillig beschädigt. An den Autos der Marke Renault Twingo, VW Up und eines Opels wurden die Außenspiegel bzw die Heckscheibenwischer abgerissen sowie an einem Gebäude die Schaufensterscheibe beschädigt. Die Polizei in Weinstadt hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/65061 entgegengenommen werden.

Allmersbach im Tal: Wertgegenstände aus Auto entwendet

In ein bei der Wendeplatte im Brahmsweg geparkten Pkw VW Passat wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag eingebrochen. Die Diebe öffneten das Fahrzeug und entwendeten daraus aufgefundene Schmuckstücke im Wert von ca. 1000 Euro. Die Polizei in Weissach im Tal wurde mit den Ermittlungen beauftragt, die nun um sachdienliche Hinweise bittet und diese unter Tel. 07191/9090 entgegennimmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell