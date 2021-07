Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Bargeld und Schmuck gestohlen

Twist (ots)

Am Sonntag sind bislang unbekannte Täter zwischen 11 und 18.15 Uhr in eine Wohnung an der Franziskusstraße in Twist eingebrochen. Durch ein Fenster verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumen und durchwühlten diese. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

