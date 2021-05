Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder halten betrunkene Autofahrerin an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle-

Zeugen beendeten die Schlangenlinien-Fahrt einer PKW-Fahrerin Mittwochnacht, 19.05.2021, an der Osnabrücker Straße. Die betrunkene Fahrerin besaß keinen Führerschein.

Die Zeugen bemerkten gegen 23:05 Uhr auf dem Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung Innenstadt den Schlangenlinien fahrenden Daimler Chrysler und riefen die Polizei. Die PKW-Fahrerin fuhr in Quelle ab und über die Osnabrücker Straße weiter in Schlangenlinien. Einem Zeugen gelang es, sich mit seinem Fahrzeug vor den Daimler Chrysler zu setzten und die Fahrerin zum Anhalten zu bewegen.

Die hinzukommenden Polizisten stellten an dem DaimlerChrysler mehrere Beschädigungen fest. Bei der Kontrolle der 43-jährigen Fahrerin aus Sassenberg nahmen sie Alkoholgeruch wahr und erkannten auf der Rückbank eine halbleere Flasche hochprozentigen Alkohols. Die Sassenbergerin war nicht in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Eine Ärztin entnahm der 43-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Strafverfahren sind eingeleitet.

