POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz - Adventskranz ging in Flammen auf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.12.2021, kurz vor 15.00 Uhr, ging in einem Reihenhaus in der Sägemattstraße ein auf dem Wohnzimmertisch stehender Adventskranz in Flammen auf. Wegen der starken Rauchentwicklung wartete ein 14-jähriger Bewohner im Dachgeschoss auf das Eintreffen der Feuerwehr, welche diesen mittels Drehleiter aus dem Haus retten konnte. Der Adventskranz selber konnte schnell gelöscht werden. Glücklicherweise griff das Feuer auf keine weiteren Einrichtungsgegenstände über. Es wurde niemand verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz.

