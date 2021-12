Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Steinwurf auf ein fahrendes Auto - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 52-jähriger Mann befuhr mit seinem blauen BMW am Dienstag, 21.12.2021, gegen 11.40 Uhr, die Hauptstraße in Friedlingen, als ihm ein Unbekannter in Höhe der Tramstation Dreiländerbrücke einen etwa 3 bis 4 Zentimeter großen Stein in die Heckscheibe warf. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An der Heckscheibe entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Steinewerfer geben können. Zu dem Unbekannten selber ist hier nichts bekannt. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 9797-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell