Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schrauben am Vorderrad gelöst - Betrüger hatten Erfolg - Diebstahl und Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mit seinem Seat beschädigte ein 19-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Bischof-Fischer-Straße geparkten Opel, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Alte Heidenheimer Straße / Walkstraße missachtete ein 46-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr die Vorfahrt einer 36-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei denen es sich jeweils um einen VW handelte, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Fachsenfeld: Satt überzogen

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte des Aalener Polizeireviers am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Kirchstraße einen Volvo fest, dessen Termin zur regelmäßigen Hauptuntersuchung um 1 Jahr und 8 Monate überschritten war. Den 61 Jahre alten Fahrzeughalter erwartet nun eine entsprechende Anzeige. Bei drei weiteren Fahrzeugen, die ebenfalls im Bereich Dewangen kontrolliert wurden, waren die Termine um 6, 5 und 4 Monate überschritten. Auch die Halter dieser Fahrzeuge müssen mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 61-Jährige ihren VW Golf am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der Friedhofstraße anhalten. Eine 50-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: 2000 Euro Sachschaden

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 20-Jähriger am Montagabend gegen 23.20 Uhr verursachte, als er mit seinem Skoda an einem am Bahnhof stehenden Hyundai vorbeifuhr und diesen dabei streifte.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken seines Cherokee beschädigte ein 62-Jähriger am Montag gegen 17.40 Uhr einen in der Tiefgarage Mercatura abgestellten Peugeot, wobei ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand.

Aalen: Diebstahl und Körperverletzung

Eine 20-Jährige steht im Verdacht, am Montagnachmittag zuerst einen Diebstahl und dann eine Körperverletzung begangen zu haben. Die junge Frau entwendete in einer Gaststätte in der Stadelgasse den Geldbeutel einer 26-Jährigen aus deren Handtasche. Anschließend verließ sie das Lokal. Nachdem die 26-Jährige durch weitere Gäste auf den Diebstahl aufmerksam gemacht worden war, folgte sie der 20-Jährigen und sprach sie an. Die mutmaßliche Täterin bestätigte den Diebstahl, weigerte sich allerdings, die Geldbörse an ihre rechtmäßige Besitzerin auszuhändigen. Als diese versuchte, den Geldbeutel aus der Tasche der Diebin zu entnehmen, packte diese die 26-Jährige am Kopf und schlug diesen gegen den Boden. Anschließend flüchtete die 20-Jährige.

Aalen: 3000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag ereignete, entstand gegen 15 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Mazda die Industriestraße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 33-Jährigen kam, der seinerseits rückwärts von einem Parkplatz auf die Industriestraße einfuhr.

Aalen: Betrüger hatten Erfolg

Rund 2000 Euro erbeuteten Unbekannte mit einer zwischenzeitlich neuen Version des "Enkeltricks". Der Täter hatte einer 51-Jährigen per WhatsApp eine Nachricht geschickt und sich als deren Tochter ausgegeben, die vorübergehend eine neue Handy-Nummer hätte. In der Nachricht wurde die 51-Jährige von ihrer angeblichen Tochter um das Geld gebeten, welches die arglose Frau auch überwies. Erst bei einem weiteren Chat wurde sie misstrauisch und fragte bei ihrer Tochter nach.

Die Masche "Enkeltrick 2.0" wird von besonders dreisten Betrügern benutzt, da auch immer mehr Senioren WhatsApp nutzen, um mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche: von einer unbekannten Nummer wird eine Nachricht geschickt und vorgegeben, ein enger Angehöriger zu sein, dessen Handy leider momentan defekt sei. Nach einer oft vertrauten Begrüßung mit Herzchen und Kuss-Smileys kommen die Betrüger rasch zur Sache und versuchten mit vermeintlichen Notlagen ihren Opfern Geld abzuluchsen.

So können Sie sich schützen:

- Behalten Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messangerdienste ein gesundes Maß an Misstrauen - Speichern Sie unbekannte Nummern nicht automatisch ab. - Vereinbaren Sie mit Angehörigen Codewörter für sensible Telefonate oder Chats - Fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach; nutzen Sie hierzu die "alte" Nummer - Bitten Sie Ihre Familie über Änderungen von Telefonnummern persönlich informiert zu werden.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der B 290 zwischen dem Ellwanger Bauhof und Schweighausen erfasste eine 27-Jährige am Montagabend kurz vor 22 Uhr mit ihrem Audi ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Waldstetten: Schrauben am Vorderrad gelöst

Bislang Unbekannte lösten in der Zeit zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 4.30 Uhr an einem Hyundai, der in diesem Zeitraum in der Hauptstraße abgestellt war, 4 der vorhandenen 5 Schrauben des linken Vorderrades. Während der Fahrt bemerkte der 55-jährige Fahrzeughalter die Manipulation. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454 entgegen.

