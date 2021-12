Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zeuge beobachtet Trunkenheitsfahrt in Syke - Verkehrsunfall mit 5 Verletzten in Syke - Unfallflucht mit über 2,5 Promille in Varrel ---

Stuhr-Brinkum

Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr kam es in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 36-jährige Golffahrerin aus Weyhe befuhr die Straße Zur Böttcherei und beabsichtigte nach links auf die Bremer Straße in Fahrtrichtung Syke abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den für einen Überholvorgang ansetzenden 49-jährigen Grasberger mit seinem Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Stuhr-Seckenhausen

Verkehrsunfall

Auf der Delmenhorster Straße in Stuhr-Seckenhausen kam es am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 33-jähriger Oldenburger in einem Skoda sowie ein 24-jähriger Bremer mit einem BMW befuhren die Delmenhorster Straße in Fahrtrichtung B 51. An einer Ampel halten beide Pkw an. Ein 49-jähriger Syker mit seinem Mercedes übersah dies und bremste stark ab. Dabei stieß er mit dem vor ihm haltenden BMW zusammen, welcher in der Folge auf den Skoda prallte. Der Bremer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 7500 Euro.

Syke

Volltrunken Auto gefahren

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer, der mehrfach von der Fahrbahn abkam, einen Bordstein touchierte und eine rot zeigende Ampel missachteter. Als die Polizeibeamten den Tuareg-Fahrer kontrollieren wollten, widersetzte dieser sich zunächst der polizeilichen Maßnahme. Eine dann doch Atem-Alkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille. Anschließend musste der 56-jährige Syker noch eine Blutprobe abgeben und wird nun einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Syke-Okel

Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem Unfall mit drei leicht verletzten und zwei schwer verletzten Personen ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der L 333 gekommen. Eine 21-jährige Kia-Fahrerin aus Okel wollte an der Einmündung vom Krusenberg nach links in Richtung Okel abbiegen und übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 26-jährigen Sykers. Der Kia war mit 4 Personen besetzt, von denen eine 18-Jährige aus Maasen schwer verletzt wurde; ein 23-jähriger Stuhrer sowie ein 20-jähriger Syker trugen leichte Verletzungen davon. Der Fahrer des Mercedes wurde ebenfalls schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch die Besatzungen von drei Rettungswagen erstversorgt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Varrel

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Am Mittwoch gegen 13.00 Uhr befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus der Samtgemeinde Kirchdorf den Amselweg in Varrel. Im Begegnungsverkehr kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin hielt jedoch nicht nach dem Unfall an, sondern fuhr unbeirrt nach Hause, wo sie kurze Zeit später von den Beamten der Polizei Sulingen aufgesucht wurde. Die 44-jährige Unfallverursacherin, ebenfalls in der Samtgemeinde Kirchdorf wohnend, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen die 44-Jährige eingeleitet. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 550 Euro geschätzt.

