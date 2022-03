Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Radios aus zwei parkenden PKW gestohlen

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter zwei Autoradios aus parkenden Fahrzeugen gestohlen. Die Vorfälle, die sich in der Feldstraße und in der Laascher Straße ereigneten, wurden Freitag bzw. Samstag der Polizei gemeldet. In beiden Fällen zerstörten die Täter zunächst jeweils eine Seitenscheibe und drangen anschließend in die Innenräume der Autos ein. Dort demontierten sie die Radios, die sie anschließend entwendeten. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Aufgrund der gleichen Begehungsweise vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Die Polizei, die Spuren an den Tatorten sicherte, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell