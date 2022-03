POL-LWL: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Hagenow/ Ludwigslust-Parchim (ots) - In einem Discountmarkt in Hagenow ist am Donnerstag eine 85-jährige Frau bestohlen worden. Unbekannte Täter hatten ihr Portmonee, das sie lose in der Jackentasche trug, in einem unbeobachteten Moment entwendet. Darin befanden sich Bargeld und persönliche Papiere des Opfers. Der Vorfall wurde am Donnerstagnachmittag bei der ...

mehr