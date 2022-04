Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Mann im psychischen Ausnahmezustand widersetzt sich

Winnenden: (ots)

Beamte des Polizeireviers Winnenden wurden am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr in die Psychiatrische Klinik in die Schloßstraße gerufen, da sich ein 40 Jahre alter Mann offenbar im psychischen Ausnahmezustand befand und Suizidgedanken geäußert hatte. Als die Beamten den Mann außerhalb der Klinik antrafen, verletzte dieser sich mit einer Glasscherbe mehrfach am Arm. Zum Eigenschutz wurde er von den Polizisten überwältigt und in die Klinik gebracht. Hiergegen wehrte sich der Mann, beleidigte und bedrohte zudem die Beamten sowie die eingesetzten Rettungskräfte. Gegen den 40-Jährigen wurde von der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

