Hückelhoven-Brachelen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (31. März), 23.30 Uhr, auf Freitag (01. April), 06.30 Uhr, gelangten unbekannte Diebe in einen an der Straße Am Güterbahnhof abgestellten PKW und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren ein Laptop, ein Handy sowie einen Akkuschrauber. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr