Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebe stehlen Handy

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Samstagabend (02. April) besuchte eine Frau aus Erkelenz ein Bistro in der Haagstraße. Gegen 21.10 Uhr betraten zwei männliche Unbekannte die Lokalität. Einer der Männer setzte sich zu der 21-Jährigen an den Tisch, während der andere eine Angestellte des Lokals in ein Gespräch verwickelte. Der Mann, der sich mit an den Tisch setzte, legte einen Zettel auf das offen sichtbare Handy der jungen Frau. Er lenkte sie in einem kurzen Gespräch ab, indem er vorgab, etwas verkaufen zu wollen. Als die Erkelenzerin dies ablehnte, verließen die Unbekannten sofort das Bistro. Kurz danach stellte die Frau den Diebstahl ihres Handys fest.

Die Tatverdächtigen hatten beide laut Beschreibung ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Der Täter, der die Angestellte ablenkte, war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und stämmig. Er hatte einen Vollbart, dunkle lockige Haare und war mit einer dunklen Jacke und blauen Jeans bekleidet. Zudem trug er einen weißen Mund- und Nasenschutz.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Wem sind die beiden Personen aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell