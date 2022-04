Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg-Tüschenbroich (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 03. April (Sonntag) zwischen 12 Uhr und 17 Uhr durch die Hinterseite eines Bauernhofes an der Straße In Tüschenbroich Zutritt zu einem Grundstück. Von dort aus gelangten sie durch zwei Lagerhallen zum Hinterhof des auf dem Grundstück befindlichen Einfamilienhauses. Hier hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Bargeld.

