POL-HS: Mann stiehlt Geldbörse aus Handtasche

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 02. April (Samstag) besuchte eine 77 Jahre alte Frau einen Verbrauchermarkt in der Antwerpener Straße. Als sie gegen 11.10 Uhr den Markt verließ und auf dem Weg zu ihrem PKW war, näherte sich auf dem Parkplatz von hinten ein unbekannter Mann. Dieser griff in die Tasche der Seniorin, die sie um ihre Schulter hängend trug, und stahl eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Er entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Er war laut Beschreibung etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 180 bis 190 Zentimeter groß, von schlanker Statur und trug eine rote Jacke.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

