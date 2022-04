Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus PKW, Garage und Gartenhaus

Geilenkirchen-Nirm (ots)

Aus einem Fahrzeug, das im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Zu den Benden stand, stahlen unbekannte Täter zwischen dem 01. April (Freitag), 17.55 Uhr, und dem 02. April (Samstag), 21.30 Uhr, vier Arbeitsmaschinen. Am frühen Samstagmorgen kam es kurz nach 3 Uhr zu einem weiteren versuchten Diebstahl in derselben Straße. Aus einer Garage und einem Gartenhaus wurden Werkzeug und ein E-Scooter gestohlen. Dieses Diebesgut wurde allerdings wieder aufgefunden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell