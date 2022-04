POL-HS: Geldbörse aus PKW entwendet

Heinsberg-Porselen (ots) - Am frühen Montagmorgen (04. April) stahl ein Unbekannter gegen 03.30 Uhr aus einem auf der Ullrichstraße abgestellten Firmenfahrzeug Werkzeuge. Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Ruhrtalstraße entfernte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

