Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule und Kindertagesstätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind von Freitag auf Samstag (11./12.03.2022) in eine Kindertagesstätte im Unteren Schlossgarten, sowie in eine Schule an der Engelbergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten im Unteren Schlossgarten zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Samstag ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Büro versuchten sie vergeblich einen Tresor sowie einen Eisautomaten aufzubrechen. Aus einer Kaffeekasse erbeuteten sie eine geringe Menge Kleingeld. An der Engelbergstraße hebelten Unbekannte zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstag, 15.15 Uhr eine Tür auf und liefen offenbar durch das Gebäude. Ob sie etwas stahlen muss noch ermittelt werden. Zeugen im Falle Unterer Schlossgarten werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden. Im Falle Engelbergstraße wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell