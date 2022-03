Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (11.03.2022) und Samstag (12.03.2022) in Wohnungen an der Pilsener Straße und der Wagrainstraße eingebrochen, bei einer Wohnung an der Arnoldstraße blieb es beim Versuch. An der Pilsener Straße hebelten die Täter am Samstag zwischen 11.50 Uhr und 20.00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Wagrainstraße verschafften sich Einbrecher zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Samstag Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, indem sie ein gekipptes Fenster aufhebelten. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen eine Uhr im Wert von rund hundert Euro. Ebenfalls unbekannte Täter versuchten offenbar am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 20.40 Uhr erfolglos die Haustür eines Reihenhauses an der Arnoldstraße aufzubrechen. Die heimgekehrten Bewohner bemerkten die beschädigte Tür und riefen die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich im Falle der Pilsener Straße unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße und im Falle der Wagrainstraße sowie der Arnoldstraße unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

