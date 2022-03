Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kirche eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (11.03.2022) in eine Kirche an der Möhringer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 00:10 Uhr ein Fenster auf, welches sich in einer Höhe von mehreren Metern befindet und gelangten so in die Räumlichkeiten der Kirche. Dort stahlen sie aus mehreren Spendenkassen sowie -schalen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

