Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungen nach Drohmail gegen Kasseler Stadtverordnetenversammlung

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Montagnachmittag ging bei verschiedenen Institutionen gegen 17 Uhr eine E-Mail mit einer Bombendrohung gegen das Campus-Center auf dem Gelände der Kasseler Universität ein. Der bislang unbekannte Verfasser nahm darin Bezug auf die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und kündigte ein schädigendes Ereignis um 18 Uhr an. Zur besagten Zeit fand die Kasseler Stadtverordnetenversammlung in dem Campus-Center statt. Die Bewertung der E-Mail ergab keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Dennoch wurde aus Sicherheitsgründen die Sitzung beendet und die Räumlichkeiten durch die Kasseler Polizei abgesperrt und durchsucht. Bei einer Bombendrohung handelt es sich um strafbares Handeln durch "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". Durch die polizeilichen Maßnahmen entstanden erhebliche Einsatzkosten, welche dem derzeit noch anonymen Verursacher in Rechnung gestellt werden würden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

