Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach nächtlichen Firmeneinbrüchen in Bettenhausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die Kasseler Kripo sucht Zeugen nach zwei Firmeneinbrüchen, die sich in der Nacht zum gestrigen Montag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen ereigneten. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zunächst hatte sich am gestrigen frühen Morgen der Betreiber einer Autopflegefirma bei der Polizei gemeldet, weil er aufgebrochene Türen an der Halle und im Gebäude festgestellt hatte. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) fuhren daraufhin zum Tatort in der Lossestraße, nahe der Sanderhäuser Straße, sicherten dort Spuren und nahmen die Strafanzeige auf. Die unbekannten Einbrecher hatten Bargeld, einen Drucker, einen Laptop und weitere technische Geräte erbeutet.

Auch bei dem zweiten Einbruch in eine Druckerei in der Ochshäuser Straße, Ecke Forstfeldstraße, hatten unbekannte Täter eine Tür an der Lagerhalle aufgehebelt und waren so in die Geschäftsräume eingestiegen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen wurden sie allerdings nicht fündig und gingen nahezu leer aus. Mit einem erbeuteten USB-Stick und der blauen Regenjacke eines Mitarbeiters traten sie letztlich die Flucht in unbekannte Richtung an.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

