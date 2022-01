Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Geschäft in Treppenstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Unbekannte sind am Sonntagmittag in ein Ladengeschäft in der Treppenstraße eingebrochen und haben Bargeld aus den Kassen entwendet. Weil der Einbruchsalarm gegen 12:10 Uhr auslöste, ist die Tatzeit genau bekannt. Die Fahndung nach den Tätern führte allerdings nicht mehr zum Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und weitere Hinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren der oder die Täter zunächst auf einen Flachdachanbau geklettert und hatten dort eine Terrassentür aufgehebelt. Auf diesem Weg waren sie in das Skateboardgeschäft gelangt, wo sie anschließend das Geld aus den Kassen klauten. Offenbar flüchteten die Täter dann wieder über die aufgebrochene Tür auf das Flachdach und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

