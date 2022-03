POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Mehrere Autos zerkratzt (22.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Angebliche Handwerker haben sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung einer Seniorin verschafft und sie bestohlen. Ein Mann in Arbeitskleidung klingelte bei einer 86-Jährigen und behauptete, wegen eines Wasserschadens in einem Nachbargebäude in ihrer Wohnung nachschauen zu müssen. Die arglose Frau ließ den Mann herein, ...

mehr