Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr die Wilhelm-Föll-Straße und stieß beim Einbiegen in die Straße Im Kelteräcker mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 16-jährige Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Schorndorf: Pedale verwechselt

Eine 81-jährige Fahrerin eines VW Up fuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Winterbacher Straße aus einem Parkplatz aus. Sie verwechselte dabei das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen ein Gebäude. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der von ihr verursachte Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Welzheim: Betrunkener Autofahrer

Der Fahrer eines Renault Master befuhr am Dienstagmorgen zwischen 8.40 Uhr und 9.25 Uhr die L 1080. Er kam bei Klaffenbach von der Fahrbahn ab prallte gegen die Leitschutzplanke. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Der Autofahrer flüchtete und konnte später als Unfallverursacher ermittelt werden. Der 49-jährige Autofahrer wurde in der Folge von der Polizei zuhause stark betrunken angetroffen, ein Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße einen geparkten VW Golf im Bereich des linken vorderen Kotflügels und fuhr danach unerlaubt weiter. Die Schadenshöhe am VW beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

