LPI-SLF: E-Bike und Crossmaschine entwendet

Sonneberg (ots) - Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger mit seinem PKW in Sonneberg die Grüntal-Straße in Richtung Wehd. Hierbei fuhr er bei Gegenverkehr zu weit nach rechts, kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen und fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weiter. Durch Hinweise eines aufmerksamen Bürgers konnte der Verursacher mit seinem Fahrzeug im Bereich Wehd festgestellt werden. Der Schaden an ...

