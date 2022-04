Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Verkehrsverstöße am Wochenende

Pößneck -Saale-Orla-Kreis- (ots)

Jeweils am 23.04.2022.

Gegen 16:40 Uhr wurde ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Honda zwischen den Ortslagen Pößneck und Kleindembach kontrolliert. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, da er einen solchen vermutlich noch nie besaß. Die 27-jährige Fahrzeughalterin saß auf dem Beifahrersitz und setzte anschließend die Fahrt fort.

Gegen 17:00 Uhr wurde ein 48-jähriger Mann in der Ortslage Ranis angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier bei dem Opel-Fahrer den Wert von 1,2 Promille. Der Wert von 1,50 Promille eines 45-Jährigen, welcher gegen 19:40 Uhr mit seinem Pkw Suzuki in Pößneck kontrolliert wurde, bewegte sich ebenfalls im Bereich einer Verkehrsstraftat. Beide Männer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein vor Ort abgeben.

Gegen 19:05 Uhr erfolgte die Kontrolle eines 51-Jährigen in der Ortslage Pößneck. Bei dem VW-Fahrer zeigte der Alkomat einen Wert von 0,74 Promille. Gegen 20:15 Uhr wurde letztendlich noch ein 54-Jähriger in Pößneck kontrolliert. Da auch dieser mit 0,80 Promille etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, musste er die Beamten zu einem weiteren Test auf die Dienststelle begleiten. In den beiden letzten Fällen droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot.

