Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Einbrüche in der Hopfenbachstraße in Neukloster

Wismar (ots)

Gestern Morgen gegen 06:30 Uhr wurde die Wismarer Polizei über zwei Einbrüche in Neukloster informiert.

In der Nacht von Dienstag (19. April) auf Mittwoch (20. April) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die Sozialräume eines Supermarktes in der Hopfenbachstraße ein und verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Diebe nichts.

In derselben Nacht verursachten Unbekannte circa 5.000 Euro Sachschaden am Gebäude einer nahegelegenen Firma.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls sowie des versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen, die im Bereich der Hopfenbachstraße in Neukloster in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, jeder beliebigen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell