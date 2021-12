Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht bemerkt

Jena (ots)

Ein klassischer Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Karl-Liebknecht-Straße in Jena. Eine VW- und eine Mercedes-Fahrerin befuhren die Liebknecht -Straße stadteinwärts. Als die 40-jährige VW-Fahrerin in die Feldstraße einbiegen wollte und dementsprechend ihr Fahrzeug abbremste, bemerkte das die dahinterfahrende 42-Jährige zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt, zudem entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden.

