Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag mit einem Fahrzeug ein Auto in Tauberbischofsheim und floh. Gegen 15.45 Uhr befuhr die Person mit ihrem Pkw die Autobahn 81 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim wechselte sie nach einem Überholvorgang von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei scherte er oder sie zu früh ein, sodass ein 77-Jähriger mit seinem VW Passat nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenprall zu verhindern. Der Mann fuhr daraufhin circa 200 Meter auf dem Grünstreifen und touchierte ein Straßenschild. Anstatt anzuhalten fuhr die unbekannte Person weiter. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Niederstetten: Graffitischmiererei - Zeugen

Unbekannte beschmierten in der Nacht auf Donnerstag die Eingangsfassade einer Schule in Niederstetten. Die Täter begaben sich zu dem Neubau des Umschulungs- und Fortbildungszentrums in der Oberstetter Straße. Dort sprühten sie mit weißer Farbe verschiedene Schriftzüge an die Glaseingangstür. Zudem beschmierten sie eine Steinstele mit Kunststoffelementen auf dem Gelände. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien und den Tätern machen können, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470, zu melden.

Bad Mergentheim: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am Donnerstagabend unbemerkt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Bad Mergentheim. Zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Wohnhaus in der Fuefuki-Straße und drangen gewaltsam ins Innere ein. Daraufhin durchsuchten sie die Räume und flohen danach unerkannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet und lediglich Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte in der Nacht auf Donnerstag mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in Bad Mergentheim. Die unbekannte Person touchierte zwischen 23 Uhr und 11 Uhr mit ihrem Gefährt den in der Kolbstraße geparkten Opel Insignia. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zudem hinterließ der Unfallwagen Lackspuren an dem beschädigten Pkw. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug übersehen

Bei einem Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim am Donnerstagabend wurden Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Ford Focus den Zubringer der Landesstraße 578 in Richtung der Würzburger Straße. An der Kreuzung Würzbuger Straße / Kachelstraße übersah er vermutlich den bevorrechtigten und von links kommenden VW Golf einer 18-Jährigen und fuhr in die Straße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde die 68-jährige Beifahrerin des Mannes und die 18-jährige VW-Fahrerin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die drei Personen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell