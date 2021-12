Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Böckingen sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Heilbronn geben können. Der 51-jährige Fahrer eines Renault fuhr gegen 23.45 auf der Neckartalstraße in Richtung Heilbronn. Eine entgegenkommende 20-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo in Richtung Neckarsulm und wollte auf die Wimpfener Straße in Richtung Böllinger Höfe einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. In der Folge fuhr der Renault noch etwas weiter und rammte eine Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Die Fahrerin des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem 51-Jährigen konnte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als einem Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme erfolgte. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und vor allem zu der Ampelsituation geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Neckarsulm: Kleinwagen nach Unfall gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Neckarsulm, als ein unbekannter Fahrzeuglenker eine rote Ampel missachtete. Der 45-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 5.45 Uhr auf der NSU-Straße auf Höhe des Tor 2 eines Automobilherstellers. Dieser wollte nach links in Richtung Bad Friedrichshall abbiegen und hielt zunächst auf dem Linksabbiegestreifen an, da die Ampel rot zeigte. Als diese auf Grün umschaltete, fuhr der 45-Jährige los, um Abzubiegen. In diesem Moment kam ihm ein anderer Pkw von Bad Friedrichshall kommend entgegen. Dieser missachtete wohl die rote Ampel und fuhr in die Einmündung ein. Als der Mercedesfahrer dies bemerkte beschleunigte er stark um einen Zusammenstoß zu vermeiden, was gelang. Jedoch kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Pfosten. Der Fahrer des unbekannten Kleinwagen, vermutlich ein Renault Twingo, flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrer des Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Wimpfen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein geparkter Pkw wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag durch einen unbekannten Fahrzeuglenker in Bad Wimpfen beschädigt. Der Verursacher fuhr auf der Landesstraße 1100 von Untereisesheim kommend in Richtung Bad Wimpfen. Kurz nach dem Brunnenstubenweg beschädigte dieser vermutlich beim Vorbeifahren die rechte Fahrzeugseite eines geparkten VW Golf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Zusammenstoß im Gegenverkehr - eine Verletzte und hoher Schaden

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Heilbronn wurde eine Frau leicht verletzt. Der 70-jährige Fahrer eines BMW kam aus unbekannte Ursache von der Fahrbahn der Stuttgarter Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Pkw mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 32-Jährigen. Der BMW kam dann auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Donnbronn zum Stehen, der Mercedes stand rechtsseitig im Grünstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

