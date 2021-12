Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und Stadt

Fast 1000 Personen kontrolliert

Im Rahmen der Pandemiebekämpfung haben am vergangenen Mittwoch 13 Einsatzkräfte der Polizeireviere Heilbronn und Heilbronn-Böckingen sowie sechs Beschäftigte des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heilbronn (KOD) in der Heilbronner Innenstadt die Einhaltung der Corona-Verordnung im öffentlichen Raum sowie in öffentlichen Verkehrsmittel kontrolliert. Während die Polizei die Einhaltung der Maskentragepflicht am Hauptbahnhof sowie an Haltestellen von Bussen und Bahnen überprüft hat, war der KOD gemeinsam mit zwei Kontrolleuren der Verkehrsbetriebe in 37 Bussen im Einsatz. Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte der Polizei bei 74 von 360 kontrollierten Personen feststellen, dass sie keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben oder diese falsch angelegt anhatten. Die von den Kontrolleuren des KOD überprüften 618 Personen haben zum Kontrollzeitpunkt alle ihre Maske ordnungsgemäß getragen. Allerdings konnten 16 Fahrgäste den erforderlichen 3G-Nachweis nicht vorzeigen und wurden angezeigt. Diese Personen müssen nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen, der Regelsatz beträgt 200 Euro. Bei diesen Kontrollen wurde deutlich, dass Überwachungen weiterhin notwendig sind, sich die meisten Menschen jedoch an die aktuellen Regeln halten und ihren Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten. Die Einhaltung der Maskenpflicht wird auch weiterhin kontrolliert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell