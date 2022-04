Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfallflucht, Unfälle, Unfall nach Streit

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr am Mittwoch wurde auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße ein dort geparkter Honda Insight von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Honda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim-Roßfeld: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 11:16 Uhr kam es zu einem Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden. Eine 52 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr die Bürgermeister-Demuth-Allee und bog nach links in die Haller Straße ab. Dabei übersah sie den VW Passat einer 30-Jährigen, welche die Haller Straße in Richtung Kreisverkehr Roßfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den zwei Autos.

Obersontheim: Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Schubartstraße bei der dortigen Kirche geparkten Kia Picanto mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 an dem PKW.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt: Illegale Müllablagerung

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr wie Unbekannte aus einem weißen Kleinbus, vermutlich der Marke Ford, mehrere Reifen in ein Waldstück zwischen Mittelmühle und Laukenmühle im Bereich der Abzweigung Karolinenhof geworfen hatten.

Die Polizei Mainhardt nimmt Hinweise auf die Umweltsünder unter Telefon 07903 940014 entgegen.

Braunsbach: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch kurz vor 18:00 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Ford Kuga die K2665 von Tüngental kommend und wollte nach links auf die L2218 in Richtung Schwäbisch Hall abbiegen. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über den SUV, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Betonschacht und landete anschließend in einem Acker. Diesen durchfuhr er für ca. 350 Meter bis er wieder auf einer befestigten Straße war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand lediglich ein Sachschaden von 1.000 Euro an dem Ford.

Schwäbisch Hall: Fahrrad vs. PKW

Ein 14-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15:30 Uhr mit seinem Bulls-Mountainbike die Straße "Am Kreuzstein" aus Richtung Schlichtweg kommend in Richtung Bühlertalstraße. Auf Höhe der Willy-Brandt-Straße wollte er in diese links abbiegen. Dabei kam ihm eine 26-Jährige in einem Hyundai entgegen. Beide Verkehrsteilnehmer hatten ihre Fahrzeuge zunähst angehalten. Als die Hyundai-Fahrerin ihre Fahrt gerade aus fortsetzen wollte, fuhr auch der jugendliche Radfahrer an und kollidierte mit dem PKW. Dabei wurde der 14-Jährige leicht verletzt. An dem Fahrrad und dem PKW entstand Sachschaden von insgesamt 3.300 Euro.

Obersontheim: Streit eskaliert - Unfall mit PKW

Am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr war ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer in Begleitung seiner 61-jährigen Beifahrerin auf der L1060 aus Richtung Kreisverkehr Obersontheim in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Offenbar gerieten die beiden Fahrzeuginsassen in Streit, weshalb die Beifahrerin kurz nach dem Kreisverkehr dem 42-Jährigen ins Lenkrad griff, wodurch der Wagen nach rechts gegen die dortige Leiplanke prallte. Dabei wurde ein Reifen so beschädigt, dass er luftleer wurde. Der BMW streifte an der Leitplanke entlang, wodurch diese beschädigt wurde. Am Ende der Leitplanke öffnete die 61-Jährige der Fahrzeugtüre und sprang aus dem Auto. Der 42 zog daraufhin den BMW wieder nach rechts, um zu verhindern, dass die Frau durch den PKW verletzt wurde. Letztlich landete der BMW rechts im Grünstreifen. Die 61-Jährige wurde nach dem Unfall in eine Klinik zur Blutentnahme verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell