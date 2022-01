Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet 03.01.2022

18:00-23:55 Uhr, 76833 Siebeldingen

Siebeldingen (ots)

Als ein 31-Jähriger gegen Mitternacht an seinen PKW herantrat, musste dieser feststellen, dass an seinem Fahrzeug die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen war und sein Geldbeutel aus dem Inneren entwendet wurde. Das Fahrzeug befand sich im Tatzeitraum im Innenhof seines Anwesens in der Pfarrgasse in Siebeldingen. Im Geldbeutel befanden sich neben diversen Ausweispapieren noch eine Bankkarte und ca. 300 Euro Bargeld. Insbesondere Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell