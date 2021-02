Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210203.2 Heide: Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Heide (ots)

Dienstagmittag hat eine Streife in Heide einen jungen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss stehend und ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein, mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutentnahme stellen.

Um 13.40 Uhr überprüften Beamte auf dem Parkplatz einer Bank in der Straße Markt den Fahrer eines Daimlers. Dabei stellte sich heraus, dass der Dithmarscher keinen Führerschein besaß. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 24-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Im Anschluss an die Maßnahme übergaben die Polizisten die Fahrzeugschlüssel an die Mutter des Beschuldigten und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Rauschmitteln.

Merle Neufeld

