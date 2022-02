Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer und Messingschrott aus Lagerhalle entwendet

Plettenberg (ots)

Unbekannte verschafftem sich zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen Zutritt zu einer Lagerhalle einer Firma an der Max-Planck-Straße. Sie beschädigten dabei eine Doppelflügeltür zur Lagerhalle, nachdem sie offenbar über einen Zaun an der Firma geklettert waren. Aus dem Inneren entwendeten sie anschießend ca. 1,8 Tonnen Kupfer und Messingschrott. Die Polizeisucht nun dringend nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder größere Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02391-9199-0 an die Polizeiwache in Plettenberg gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell