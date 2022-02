Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse in Bankfiliale entwendet

Menden (ots)

Eine 50-jährige Mendenerin wollte am Donnerstagmorgen, gegen 08:45 Uhr, in einer Bankfiliale an der Papenhausenstraße eine Überweisung tätigen. Sie legte ihr Portemonnaie vor sich an den Automaten. Als das Überweisen nicht funktionierte, wechselte sie zum benachbarten Automaten. Das Portemonnaie ließ sie versehentlich liegen. Als sie das wenige Minuten später feststellte, war es zu spät. Das Portemonnaie war weg. Die 50-Jährige hatte niemanden beim Diebstahl bemerkt. (schl

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell