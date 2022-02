Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Räubern in Tiefgaragen

Lüdenscheid (ots)

Bezugsmeldungen:

12.1, 11.54 Uhr: Straßenraub - Täter geben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus 14.1. 9.49 Uhr Ergänzung zur Meldung vom 12.1. 14.2. 9.07 Uhr: Raub in der Innenstadt

Die Polizei sucht nach Raubüberfällen auf einen Senior und mehreren Auto-Diebstählen nach Tatverdächtigen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Möglicherweise gab es ähnliche Vorfälle, die aber nicht zur Anzeige gebracht wurden. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, veröffentlicht die Polizei Details zu den Taten und warnt gleichzeitig.

Die erste bekannt gewordene Tat wurde am 11. Januar gegen 20 Uhr in der Schillerstraße verübt. Drei Unbekannte überfielen einen 81-Jährigen. Der Arzt wurde in Höhe des Kulturhauses von drei Männern angesprochen, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Lüdenscheid ausgaben. Sie forderten den 81-Jährigen auf, ihnen seinen Impfausweis zu zeigen. Als der Senior seine Tasche abstellte, rissen ihm die Täter Arzttasche und Portemonnaie weg. In der Tasche steckte unter anderem der Schlüssel zu seinem Mercedes, der in einer privaten Tiefgarage an der Schillerstraße parkte. Der Senior rief die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Zwei der Täter dürften etwa 17 oder 18 Jahre alt, der Dritte etwa 20 bis 22 Jahre alt sein. Alle drei trugen dunkle Jacken mit Kapuzen auf dem Kopf, dunkle Hosen und schwarze Mundschutze. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent.

Am nächsten Nachmittag des folgenden Tages stellte der 81-Jährige fest, dass sein Mercedes nicht mehr in der eigentlich verschlossenen Tiefgarage stand. Dank Ortungstechnik konnte er jedoch nur wenige Meter von der Tiefgarage entfernt, an der Ecke Karlstraße/Kindergässchen, aufgefunden werden. Moderne Fahrzeugtechnik macht es möglich, die Fahrtstrecke nachzuvollziehen: Demnach muss der Mercedes B 220d (ein grauer Kombi) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km/h bewegt worden sein. Dabei verbrauchte der Wagen auf einer Strecke von einem Kilometer binnen zwölf Minuten rund 22,5 Liter Treibstoff. Die Täter müssen mindestens teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße gefahren sein. Die Polizei hofft nun, dass die Täter auf dieser Tour beobachtet wurden.

Am Sonntag, 13. Februar, kam es zu zwei Taten:

Kurz vor 18 Uhr wollte ein 85-jähriger Mann eine Veranstaltung im Kulturhaus besuchen und fuhr dazu mit seinem BMW in das Parkhaus des Kulturhauses. Am Parkscheinautomat wurde er von einem unbekannten Täter angesprochen. Der behauptete, er müsse den Senior kontrollieren. Der 85-Jährige glaubte, einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegenüber zu stehen. Am Notausgang in das dortige Treppenhaus fotografierte der Täter den Ausweis des Seniors. Er durchsuchte das Opfer und forderte die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Der Senior sollte zum Haupteingang des Kulturhauses gehen und dort auf ihn warten. Erst dort wurde der 85-Jährige misstrauisch, kehrte zurück zur Ausfahrt des Parkhauses, wo ihm der Täter mit dem grauen BMW 118i entgegen kam. Der Autodieb fuhr an ihm vorbei nach rechts auf die Schillerstraße und flüchtete in Richtung Hochstraße. Die Beschreibung des Täters: männlich, ca. 20 Jahre alt, westeuropäisch, schlank, dunkel gekleidet mit schwarzer Kappe und leichter Daunenjacke. Die Polizei veranlasste eine Fahndung nach dem Fahrzeug. Der Geschädigte fand jedoch kurz darauf den Wagen an der Ecke Schillerstraße/Hochstraße wieder. Der Halter stellte den Wagen in ein Parkhaus an der Knapper Straße.

Drei Stunden nach diesem Vorfall, kurz nach 21 Uhr, fuhr der bereits im Januar überfallene 81-jährige Arzt mit seinem Mercedes in die private Tiefgarage an der Schillerstraße. Als er ausgestiegen war, kam ein dunkel gekleideter Mann auf ihn zu, schlug ihn sofort und ohne Worte mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder. Der Senior ging zu Boden, der Täter zog ihm die Geldbörse aus der Jackentasche und seine Armbanduhr vom Handgelenk. Der Angreifer flüchtete. Das Opfer erlitt erhebliche und nachhaltige Verletzungen.

Am Montagmorgen stellte der 85-jährige fest, dass sein BMW erneut gestohlen wurde. Er wollte eigentlich in die Werkstatt fahren, um die Schlösser zu tauschen. Er erstattete erneut Anzeige bei der Polizei, die eine Fahndung einleitete. Diese führte einen Tag später zum Erfolg: Der gestohlene BMW parkte in Dortmund.

Wer hat die Tatverdächtigen eventuell in oder an Tiefgaragen in Lüdenscheid oder mit den gestohlenen Fahrzeugen beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

