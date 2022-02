Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Acht Autos zerkratzt

Iserlohn (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:40 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein ca. 14-15 Jahre alter und ca. 1.65m großer Jugendlicher mit kurzen dunkelroten Haaren, einer verschmutzten hellblauen Jeans und einem schwarzen gemusterten Rucksack, die Schlesische Straße in Richtung Westfalenstraße hinauflief. Sie sah, dass er einen Gegenstand in der Hand hielt und damit an mehreren geparkten Autos entlangstreifte. Sie informierte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Jugendliche nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten stellten zwischen den Hausnummern 117 und 125 insgesamt acht beschädigte Fahrzeuge fest. Hinweise zum Täter oder zur Tat nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (schl)

