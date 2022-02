Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoreifen zerstochen und Kotflügel zerkratzt

Werdohl (ots)

An einem zwischen dem 13.02 und 23.02. an der Schulstraße parkenden Mercedes CLS wurden an der Beifahrerseite Vorder- und Hinterreifen zerstochen. Zudem wurde der vordere Kotflügel zerkratzt. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell