Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Supermarkt

Plettenberg (ots)

Einer 34-jährigen Finnentroperin wurde am Dienstagmittag beim Einkaufen in einem Supermarkt am Grafweg das Portemonnaie entwendet. Sie trug es während des Einkaufs in einer mitgeführten Handtasche. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

