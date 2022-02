Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW-Planen auf Parkplatz an der A45 zerschnitten

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte schnitten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Parkplatz Brenscheid an der A45 Schlitze in die Planen von insgesamt fünf LKW. Aus einem Auflieger wurden zwei Wecker gestohlen. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

