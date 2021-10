Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Nummer 4538602 - Brandmeldung in Mayen

Mayen (ots)

Bei dem Brand in der Bürresheimer Straße in Mayen, wurde vor Ort eine brennende Mülltonne festgestellt, die an einer Hauswand stand.

Die Feuerwehr aus Mayen konnte den Brand schnell löschen. Neben der Mülltonne wurde auch die Hauswand beschädigt. Personen kamen nicht zu schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell