Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind auf Tretroller angefahren - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MS/ Bielefeld-Gellershagen

Ein 9-jähriger Junge verletzte sich leicht am Mittwochabend am Bein als er gegen 18:20 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Mainzer Straße fuhr. In Höhe einer Hauseinfahrt verspürte er einen Schlag gegen den Roller und stürzte daraufhin auf die Bürgersteigkante. Das Kind bemerkte neben sich einen dunklen Pkw wegfahren, dessen Fahrer sich um nicht um das verletzte Kind kümmerte. Der Pkw soll einen Wohnwagen gezogen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell